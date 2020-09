Infortunio Zaniolo, crociato rotto. Il Milan: “Ti siamo vicini”

Il messaggio del Milan per Zaniolo. Il calciatore della Roma ha riportato un’altra rottura del legamento crociato, stavolta del ginocchio sinistro.

In queste ore è arrivata la notizia più temuta di tutte: Nicolò Zaniolo si è rotto di il legamento crociato del ginocchio sinistro. Poco prima della fine del primo tempo di Olanda-Italia, il centrocampista della Roma si è accasciato dopo aver poggiato male il piede a terra. La situazione è apparsa subito grave. Inizialmente si era parlato di distorsione, ora però dopo il controllo a Villa Stuart l’esito più grave possibile.

Zaniolo è da poco rientrato dallo stesso infortunio, ma al ginocchio destro. Invece stavolta si tratta del sinistro. Domani si sottoporrà all’operazione. Il rientro è previsto entro il mese di febbraio, in tempo quindi per la parte finale del campionato e soprattutto per l’Europeo. Tanti messaggi di solidarietà per lui in queste ore sui social, e proprio adesso è arrivato quello del Milan su Twitter.

“Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo!“, hanno scritto i rossoneri. Un bel messaggio per un ragazzo molto sfortunato. Gli auguriamo di rientrare in campo il prima possibile per il bene della nostra Serie A e per la Nazionale in vista di Euro 2021.

