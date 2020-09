Milan, caccia al difensore centrale: Maldini cerca un’occasione

Il Milan ha necessità di migliorare il pacchetto di difensori centrali, ma i nomi preferiti costano troppo. Pertanto la società deve sfruttare le occasioni.

Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e nel mirino c’è l’acquisto di un nuovo centrale. Visti i problemi fisici avuti da Leo Duarte e Mateo Musacchio nella scorsa stagione, la società vuole intervenire.

Stefano Pioli ha bisogno di un innesto per completare il reparto e affrontare un’annata ricca di impegni tra Serie A, Coppa Italia e probabilmente anche Europa League. Serve qualcuno che possa alternarsi ai titolari Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. C’è anche il giovane Matteo Gabbia da considerare, ma deve ancora maturare un po’.

Calciomercato Milan, chi arriva in difesa?

In queste settimane sono già circolati i nomi di difensori centrali che piacciono molto al Milan. In particolare Nikola Milenkovic, Wesley Fofana e German Pezzella. Ma per i primi due servono non meno di 30 milioni di euro, mentre l’argentino è valutato sui 18 milioni. La dirigenza rossonera al momento non intende fare investimenti così elevati.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan spera di riuscire a fare un colpo non troppo oneroso per rinforzare il reparto difensivo. Replicare un’operazione “alla Kjaer” non sarà semplice, ma durante il calciomercato qualche occasione interessante potrebbe verificarsi. Inoltre, spesso verso la fine della sessione i prezzi sono un po’ più bassi e possono crearsi condizioni che prima non erano possibili.

Paolo Maldini e Frederic Massara non possono appesantire troppo il bilancio. Ivan Gazidis e la proprietà Elliott hanno dato direttive precise. I due dirigenti sportivi dovranno essere bravi a trovare i profili giusti senza spendere troppo.

