Milan, impegni Nazionali: 4 rossoneri ancora fuori

Sono quattro i calciatori che devono ancora far ritorno a Milano. Saelemaekers titolare con il Belgio per 80 minuti

Ultimo giorno dedicato alle Nazionali, con diversi giocatori del Milan in campo. Il Belgio Under 21 di Saelemaekers, impiegato per 80 minuti, ha battuto 4-1 la Germania. Proprio in questi istanti sta giocando anche Gabbia al centro della difesa della squadra azzurra, impegnata contro la Svezia.

In serata alle 20.45, toccherà a Kjaer sfidare l’Inghilterra con la sua Danimarca e a Rebic, con la Croazia, la Francia. Saranno questi quattro gli ultimi giocatori a riunirsi al gruppo di Stefano Pioli, che da domani potrà pensare agli impegni ufficiali con tutti a disposizione, a parte gli infortunati.

