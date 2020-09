Milan, squadra a lavoro a Milanello: Calhanoglu in gruppo

Il Milan continua a lavorare per preparare la nuova stagione che avrà inizio il 17 contro lo Shamrock Rovers. Il gruppo ritrova Calhanoglu

Continua il lavoro a Milanello del Milan per preparare al meglio la nuova stagione, che avrà inizio giovedì 17 con la sfida allo Shamrock Rovers, match valevole per il preliminare di Europa League.

Sono tornati i primi nazionali, Hakan Calhanoglu, dopo gli impegni con la Turchia, si è allenato con il resto del gruppo, che ha ritrovato anche Donnarumma.

“L’allenamento – come si legge sul sito ufficiale – ha avuto inizio alle 10.30: prima l’attivazione muscolare in palestra, poi gruppo sul campo per il lavoro atletico, attraverso una serie di esercitazioni focalizzate sulla rapidità, e alcuni torelli a tema.

Archiviata la prima parte della seduta, la squadra si è focalizzata sul lavoro tattico, prima di chiudere la giornata con la consueta partitella su campo ridotto”.

Domani giornata intensa per i giocatori, che svolgeranno allenamento al mattino e un’amichevole alle 17.00 contro il Vicenza.

