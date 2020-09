Sky – Calciomercato Milan, vice Donnarumma: scartati in due

Continua la ricerca di un vice Gianluigi Donnarumma da parte del Milan. Le ultime novità sembrano escludere Marco Sportiello e Begovic

Prima della chiusura del calciomercato a Milanello arriverà certamente un nuovo portiere, che possa ricoprire il ruolo di secondo, alle spalle di Gianluigi Donnarumma. In queste ultime ore è tornato di moda il nome di Marco Sportiello, profilo da escludere, secondo quanto ammesso a Sky Sport. L’italiano non lascerà l’Atalanta e dunque non prenderà il posto di Begovic.

Anche il portiere bosniaco difficilmente farà ritorno al Milan per il via dell’importante ingaggio.

