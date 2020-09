L’Equipe – Lione su Paquetà, piace a Juninho

Conferme anche dalla Francia sull’interesse del Lione per Paquetà. Le ultime news di Calciomercato del Milan.

Concreto l’interesse del Milan per Lucas Paquetà. La conferma arriva dalla Spagna: come riporta infatti l’Equipe, il club francese starebbe pensando seriamente al centrocampista del Milan. L’indiscrezione di Calciomercato circola da diverse settimane, ma senza troppa insistenza. Adesso però le voci arrivano da più parti. E infatti anche un quotidiano importante come quello francese ne ha appena parlato.

Stano a diverse fonti, il Milan chiederebbe 25 milioni per la cessione del talento brasiliano. Il Lione è un’opportunità, anche se, raccontano in Francia, è possibile solo in caso di uscita di alcuni calciatori, fra cui Aouar. Paquetà sarebbe il perfetto sostituto del talento francese.

TONALI AL MILAN: UFFICIALE!