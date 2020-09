Milan, Rudi Garcia: “Peccato aver perso Kalulu. Tatarusanu professionista”

Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato di Kalulu e Tatarusanu. passati al Milan. L’ex allenatore della Roma esprime ammirazione per i due ex calciatori del club francese.

L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche su due giocatori passati dal club francese al Milan: Pierre Kalulu e Ciprian Tatarusanu. In particolare fanno riflettere le parole sul terzino, che testimoniano come i transalpini puntavano molto sul classe 2000. “È un peccato che se ne sia andato. Aveva il posto assicurato, se fosse rimasto”.

Parole dolci anche per il portiere, che dovrebbe diventare a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Rudi Garcia ha esaltato la professionalità dell’estremo difensore: “Perdiamo un grande professionista” – ha dichiarato l’ex allenatore della Roma.

Due giocatori che saranno in grado di dare un’ottima mano al Milan, il primo viene visto come un elemento in grado di diventare a breve importante per la rosa rossonera, il secondo sarà la riserva di Donnarumma in grado di portare anche esperienza nello spogliatoio.

