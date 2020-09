Tonali fa impazzire i tifosi: post su Instagram da brividi

Il messaggio di Tonali su Instagram fa impazzire i tifosi. Ecco cosa ha scritto il nuovo calciatore del Milan sul suo arrivo in rossonero.

Un post da brividi quello apparso poco fa sul profilo Instagram di Sandro Tonali. Dopo l’annuncio ufficiale del Milan, il calciatore ha potuto dare sfogo ai suoi pensieri: milanista puro fin da bambino, oggi ha realizzato un sogno.

“L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio Milan”, ha scritto sotto alla foto con Maldini, Gazidis e Massara. Un post che ha fatto impazzire i tifosi del Milan. Che hanno già bombardato di like e commenti. Inevitabile, vista la portata e la forza di questo messaggio.

Come ha racontato anche Massimo Cellino, Tonali non ha voluto ascoltare ragioni: una volta saputo dell’interesse del Milan ha rifiutato tutte le altre proposte, fra cui quella di Inter, Barcellona e anche Manchester United. Milanista puro, in questi giorni ha contattato Gennaro Gattuso per chiedere il “permesso” di indossare la sua maglia numero 8. Un gesto di grande rispetto e di grande amore.

TONALI AL MILAN: UFFICIALE!