Sportmediaset – Milan, via Duarte: arriverà un nuovo difensore

Leo Duarte non convince il Milan, pronto a intervenire in questa sessione del calciomercato per prendere un altro centrale difensivo. L’ex Flamengo partirà.

Le prestazioni di Leo Duarte non stanno convincendo nelle amichevoli e il Milan è sempre più propenso a comprare un nuovo difensore centrale. A Stefano Pioli serve un giocatore affidabile che possa alternarsi ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer.

Oggi Sportmediaset spiega che Duarte dovrebbe lasciare Milanello in questa finestra del calciomercato. Si sta cercando una sistemazione per l’ex Flamengo, così da poter prendere un altro centrale difensivo. L’idea della dirigenza è quella di acquisire un calciatore che conosca già la Serie A.

Nella lista del Milan ci sono sempre Nikola Milenkovic e German Pezzella della Fiorentina. Al momento le loro valutazioni sono ritenute eccessive da Paolo Maldini e Frederic Massara, che valutano anche altre opzioni per migliorare la difesa di Pioli.

