Il Milan batte il Vicenza 5-1 in amichevole. I rossoneri segnano con Castillejo (due volte), Colombo, Brahim Diaz e il giovane Luca Stanga.

Il Milan batte 5-1 il Vicenza in amichevole e sembra aver iniziato con il piglio giusto questo precampionato. I rossoneri segnano subito con Castillejo dopo una lunga azione in tandem tra Calhanoglu e Hernandez. Il raddoppio arriva con la seconda rete in pochi giorni di Lorenzo Colombo, abile a segnare con una torsione. Il Milan domina la gara e trova la terza rete ancora con Castillejo, stavolta servito da Hernandez: lo spagnolo controlla in area e batte Pizzignacco.

Nella ripresa Pioli opera molti cambi, ma la gara segue la stessa trama, con il Milan che non ha problemi nel gestire la partita nei primi minuti. Il Vicenza però si sveglia e accorcia le distanze con Guerra: il suo tiro viene deviato da Duarte e finisce in porta. I veneti hanno la possibilità di ridurre ancora il gap e di portarsi sul 3-2 con un tiro al volo di Pontissimo che centra la traversa. Sono i rossoneri a trovare però la quarte rete ed è un momento di gioia per il primo sigillo di Brahim Diaz. Serie di scambi tra l’ex Real Madrid e Paquetà, con il brasiliano che serve Diaz in area: il trequartista non può sbagliare. Nel finale c’è gloria anche per il giovane Stanga, classe 2002.

Milan-Vicenza 5-1, gol e highlights