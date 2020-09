Milan-Vicenza, Ibrahimovic out: assenza prevista

Zlatan Ibrahimovic è assente nell’amichevole contro il Vicenza. Lo svedese era d’accordo con lo staff tecnico perché si è preferito dedicare il pomeriggio del centravanti all’allenamento personalizzato. Un assenza da programma.

Zlatan Ibrahimovic non fa parte del Milan che affronta il Vicenza in amichevole. Un’assenza che non deve far allarmare poiché era previsto che lo svedese avrebbe dovuto dedicarsi completamente all’allenamento personalizzato. Ibrahimovic potrà essere a disposizione nelle prossime uscite e con ogni probabilità sarà titolare nel primo match ufficiale contro lo Shamrock Rovers, in scena il 17 settembre.

È l’occasione per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante si è messo in mostra con uno splendido gol contro il Monza e vuole ripetersi anche contro il Vicenza. Nel frattempo il Milan sta sempre valutando di acquistare una riserva di Ibrahimovic, poiché non considera Colombo ancora pronto per sostituire lo svedese. Oggi contro il Vicenza è comunque un buon test.

