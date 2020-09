Tatarusanu stasera a Milano, venerdì visite mediche: le ultime

Ciprian Tatarusanu pronto a diventare un nuovo portiere del Milan. La dirigenza rossonera ha trovato l’accordo con il Lione, adesso va completato l’iter.

Il Milan ha deciso di puntare su Ciprian Tatarusanu per il ruolo di vice Donnarumma. Dopo aver provato a riprendere Asmir Begovic e aver sondato altri portieri, alla fine la scelta è ricaduta sull’esperto rumeno.

L’estremo difensore classe 1986 ha già militato in Italia con la maglia della Fiorentina. Il Milan ora lo preleva dal Lione, con il quale è stato trovato l’accordo. Stando alle ultime news di Sky Sport, Tatarusanu in serata sarà a Milano. Tra domani e venerdì sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi tre anni.

Con il Lione la società di via Aldo Rossi potrebbe anche presto trattare la cessione di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano piace alla squadra della Ligue 1, ma va formulata la giusta offerta per arrivare a un accordo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan Vicenza amichevole, dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming