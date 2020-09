Sportmediaset – Milan, ultimatum al Chelsea per Bakayoko

Il Milan ha fretta per chiudere con Bakayoko. Ma il Chelsea non abbassa le pretese sul diritto di riscatto. E’ fase di stallo in corso.

Il Milan sta iniziando a stancarsi di aspettare le decisioni del Chelsea. I rossoneri sono sempre pronti ad ingaggiare nuovamente Tiemoué Bakayoko, ma l’affare tarda a sbloccarsi.

Il mediano francese ha già l’accordo da tempo per il ritorno al Milan. Il classe ’94 vuole giocare in Serie A ma il Chelsea non abbassa le pretese sulla cifra di riscatto definitivo, chiedendo ai rossoneri sempre più di 30 milioni di euro più un prestito annuale oneroso.

Il Milan vuole uno sconto sull’intera operazione ma da Londra arrivano risposte fredde e rigide. Il club di via Aldo Rossi secondo Sportmediaset è pronto ad inviare un ultimatum al Chelsea, sperando di affrettare le cose e risolvere gli enigmi di mercato.

Se i ‘Blues’ non abbasseranno le pretese, il Milan potrebbe uscire da questa fase di stallo e virare su una alternativa a centrocampo. Il profilo di Soumaré del Lille è quello che interessa maggiormente come eventuale rinforzo, anche se il costo dell’operazione per il franco-senegalese non sarebbe così basso.

