Tonali: “Milan sogno realizzato. Numero 8? Ho chiamato Gattuso”

Sandro Tonali felice di vestire la maglia del Milan, un suo sogno da quando era bambino. È carico per la nuova stagione e mostra molta determinazione.

Sandro Tonali ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero ai microfoni di Milan TV.

Sul trasferimento nella squadra che ha sempre tifato si è così espresso: «Un sogno che si è avverato. Ho messo la storia Instagram con scritto ‘favola perfetta’, perché avevo lasciato i colori rossoneri da bambino per intraprendere un altro percorso. Ora sono riuscito a tornare su questa strada ed è un segno secondo me».

Tonali ha poi spiegato la decisione di prendere la maglia numero 8: «L’ho scelta perché ha un significato in generale come centrocampista e poi come centrocampista del Milan. L’ha indossata un giocatore che ha fatto la storia del club. Ho chiamato Gattuso e mi ha risposto da mister, dicendomi che non dovevo neppure chiedere e che devo spaccare tutto».

Successivamente ha parlato di Paolo Maldini, leggenda milanista e oggi dirigente: «Da piccolo lo ammiravo e speravo un giorno di poterci fare una foto assieme, adesso sono a lavorare con lui. Un effetto bellissimo lavorare al fianco di un campione del Milan, un altro sogno che si realizza».

Tonali positivo sul futuro della squadra allenata da Stefano Pioli: «Gruppo giovane che ha dimostrato di essere una grande squadra. C’è voglia di creare, le occasioni ci saranno e andranno prese al volo senza paura».

L’ex talento del Brescia è pronto a fare assist a Zlatan Ibrahimovic: «Più semplice fare assist con lui, visto che non sbaglia mai».

Alcuni giocatori del Milan lo aiuteranno nell’inserimento: «Ho parlato con Donnarumma, Calabria e Romagnoli. Siamo stati bene in nazionale e mi hanno dato dei consigli. Siamo pronti insieme per questa nuova avventura. Voglio lavorare a testa bassa coi compagni e dare il 100%. Insieme si può fare tutto, il Milan sarà capace di farlo».

🗣️ “Together we can achieve everything”

🎙️ “Insieme si può fare tutto” Check out Sandro’s first Rossonero interview! 🔴⚫

Le prime parole di Tonali da rossonero: guarda l’intervista! 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/E3YNde0djM — AC Milan (@acmilan) September 10, 2020

