Milan, per Tonali primo allenamento: buona accoglienza a Milanello

Sandro Tonali ha iniziato a tutti gli effetti la sua nuova esperienza al Milan. Infatti, oggi ha lavorato per la prima volta a Milanello con la squadra.

Superate le visite mediche e firmato il contratto ieri, quella di oggi è stata la giornata del primo allenamento di Sandro Tonali a Milanello. Una prima presa di contatto con i nuovi compagni e mister Stefano Pioli.

Il nuovo centrocampista rossonero ha lavorato in gruppo, dopo essere stato ben accolto presso il centro sportivo del Milan. Ci hanno pensato Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Davide Calabria a introdurlo al resto della squadra. Grandi saluti e abbracci per il neo-arrivato, che ha coronato il sogno di indossare la maglia rossonera.

Tonali al momento non fa parte della lista UEFA per disputare il preliminare di Europa League, ma potrà essere inserito successivamente. Adesso l’ex talento del Brescia deve pensare a lavorare per acquisire al più presto una buona condizione fisica. È fermo da diverse settimane e ha bisogno di trovare il giusto stato di forma per aiutare il Milan.