Milan, sogno Bale: l’assist arriva dal Real Madrid

Il Milan continua a sognare Gareth Bale. I rossoneri potrebbero ricevere un prezioso assist proprio dal Real Madrid, che sembra disposto a tutto pur di liberarsene.

Il sogno proibito del Milan in questa sessione di mercato è Gareth Bale. I rossoneri monitorano la situazione del gallese al Real Madrid, senza intervenire. I rapporti tra le due società sono splendidi, dopo gli affari legati a Theo Hernandez e Brahim Diaz e non è escluso che nei dialoghi spunti anche il nome dell’ex Tottenham.

Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Telegraph, il Real Madrid vuole cedere a tutti i costi il giocatore, anche contribuendo al pagamento di metà ingaggio. Pagare 15 milioni per un trentunenne che passa più tempo in panchina che in campo, non è più ammesso dalle merengues. Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione e inserirsi, assicurando un giocatore che ha ancora molto da dare e che potrebbe far fare il definitivo salto di qualità a una squadra già in evidente crescita.

MILAN, RISCATTO REBIC IN ARRIVO