Calciomercato Milan, concorrenza per Soumaré: offerta del Newcastle

Boubakary Soumaré è uno dei calciatori che più piace al Milan per rafforzare il centrocampo. Il calciatore è finito nel mirino del Newcastle, che fa sul serio

Boubakary Soumaré è uno dei calciatori sul taccuino di Maldini e Massara. Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un centrocampista che possa completare il pacchetto in mediana con Bennacer, Kessie e Tonali.

Il classe 1999 del Lille è ritenuta un’alternativa a Bakayoko, che potrebbe scaldarsi ulteriormente qualora non si dovesse chiudere con il Chelsea.

Soumaré è un calciatore che piacere tanto non solo al Milan. Il centrocampista del Lille è finito nel mirino del Newcastle, che per strapparlo ai francesi avrebbe messo sul piatto un’offerta da ben 35 milioni di euro complessivi. Offerta, come riporta il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, rispedita al mittente.

