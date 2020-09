Szoboszlai, parla l’agente: “Resterà al Salisburgo. Decisione definitiva”

L’agente di Dominik Szoboszlai ha rivelato il futuro del suo assistito, confermando la decisione di restare al Salisburgo anche la prossima stagione.

Dominik Szboszlai è stato a lungo corteggiato dal Milan nell’ipotesi che Ralf Rangnick diventasse il nuovo allenatore. La conferma di Stefano Pioli ha cambiato le carte in gioco, così l’ungherese è stato abbandonato. Sul centrocampista del Salisburgo si era fiondato anche il Napoli, senza successo.

A chiudere definitivamente i discorsi è intervenuto l’agente del giocatore, intervistato da gianlucadimarzio.com: “Dominik vuole giocare la Champions League con il Salisburgo, quindi abbiamo deciso di restare e continuare il suo percorso in Austria. La decisione è definitiva e non cambierà in questa sessione di mercato”.

Parole che spengono ogni speranza di vedere Szoboszlai in Italia, almeno nel futuro immediato. Evidentemente nessuno ha fatto abbastanza per strapparlo al Salisburgo e convincerlo a intraprendere un nuovo importante passo nella sua carriera.

