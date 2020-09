Milan, finalmente Tonali: numero 8 e potrà giocare a Dublino

Sandro Tonali da oggi comincerà a lavorare agli ordini di Stefano Pioli a Milanello. Potrà essere convocato in Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Quello di ieri è stato il Sandro Tonali day. Il 20enne centrocampista ha sostenuto le visite mediche e il test per l’idoneità prima di andare a Casa Milan a firmare il contratto. È un nuovo giocatore rossonero.

Stefano Pioli riceve un rinforzo importante in mediana. L’ex Brescia aggiunge qualità e anche quantità al reparto. Tecnicamente molto dotato, ma non si tira indietro in fase di interdizione. Un centrocampista abbastanza completo, anche se in una piazza come Milano dovrà fare ancora molto per dimostrare il suo valore.

Tonali può esordire in Europa League

Tonali ha provato una grande emozione nella sua prima giornata in rossonero. È tifoso milanista fin da quando era bambino e ha coronato un sogno. Seppur si tratti solamente di uno step iniziale, visto che quelli più importanti dovrà farli in campo. Nato lo stesso giorno di Franco Baresi, indosserà la maglia numero 8 che fu di Gennaro Gattuso.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che per motivi burocratici il calciatore non sarà inserito nella lista UEFA entro la mezzanotte. Tuttavia, Tonali potrà lo stesso esordire nel preliminare di Europa League del 21 settembre a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Infatti, il regolamento permette due variazioni a ridosso della partita.

Il nuovo centrocampista del Milan ha davanti a sé una decina di giorni di lavoro per iniziare a mettersi in forma. È fermo da settimane, a causa della quarantena, e non si è allenato con il Brescia per i casi di Covid-19 riscontrati. Proprio contro la sua ex squadra potrebbe giocare qualche minuto sabato, giorno in cui è prevista un’amichevole contro le Rondinelle.

Oggi primo allenamento a Milanello per iniziare a prendere confidenza con mister Pioli e i nuovi compagni, oltre che con l’ambiente in generale. C’è grande soddisfazione da parte della società, convinta di aver fatto un ottimo colpo per il presente e per il futuro.

