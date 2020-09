Milan, venerdì Brahim Diaz presentato in conferenza stampa

Brahim Diaz parlerà a Milanello venerdì 11 settembre 2020 in occasione della sua presentazione ufficiale da giocatore del Milan. Le ultime news.

Il Milan ha già ufficializzato da diversi giorni l’arrivo di Brahim Diaz, ma non c’è stata ancora una vera presentazione. Tuttavia, il club ha già deciso di effettuare la consueta conferenza stampa per presentare il neo-arrivato.

Si svolgerà nella giornata di venerdì 11 settembre alle ore 13:15 presso il centro sportivo Milanello. Il fantasista spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid racconterà le sue sensazioni in questo inizio di avventura con la maglia rossonera. È già sceso in campo nelle amichevoli contro Monza e Vicenza. Contro i veneti ha anche trovato il gol.

Brahim Diaz è un giovane di grande talento, viene da una stagione con poco spazio nel Real Madrid, ma i blancos credono molto nella sua crescita futura. Non a caso, hanno voluto cederlo solamente in prestito secco. Il Milan spera di poter trovare un accordo per il riscatto, nel caso in cui l’ex Manchester City dovesse avere un buon rendimento in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sky – Tonali, telefonata a Gattuso: ecco cosa si sono detti