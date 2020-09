Van Bommel: “Al Milan il miglior calcio. Nel 2012 volevano restassi”

Mark Van Bommel è tornato a parlare del periodo trascorso al Milan, definendolo il migliore della sua carriera.

Mark Van Bommel è uno di quei giocatori passati al Milan che i tifosi non dimenticheranno mai. L’ex centrocampista olandese ha dato tutto per la causa rossonera e se ne è andato tra le lacrime. Intervistato da DAZN, Van Bommel ha ricordato l’esperienza al Milan, definendola la migliore della sua carriera per il calcio giocato. La società, al termine della stagione 2011-2012, chiese al giocatore di restare, ma l’olandese aveva già dato la sua parola al PSV.

Soltanto un anno e mezzo, ma intenso di emozioni, quello di Van Bommel con la maglia rossonera. Arrivato a gennaio 2011 si è dimostrato subito all’altezza delle aspettative, tanto che Galliani lo definì “Generale” per il modo di interpretare il ruolo. Un soprannome con cui verrà sempre ricordato.

