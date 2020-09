Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: parti distanti

Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza fra meno di un anno. Milan e Raiola sono chiamati a trovare una soluzione. Le ultime sul futuro del portiere

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Gigio Donnarumma. Il rinnovo del portiere è certamente una delle priorità in casa Milan, serve un accordo con Mino Raiola e non è certo facile.

Il noto agente sa di avere tra le mani uno dei calciatori più importanti del panorama calcistico italiano e non appare intenzionato a fare sconti. Il contratto in scadenza fra meno di un anno gli permette di avere il coltello dalla parte del manico: come riporta il quotidiano le parti sono distanti con il noto agente che chiede ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Oltre al problema della cifra dell’ingaggio, ci sarà da trovare un compromesso anche sulla clausola, così come sulla durata del contratto. Massara, Maldini e Gazidis dovranno convincere Raiola non solo sul piano economico ma anche su quello tecnico e sportivo, mostrando le ambizioni del Milan.

Trovare un accordo non sarà per nulla facile, Elliott è chiamato ad un importante sforzo, sapendo che la volontà di Donnarumma è quella di continuare a vestire la maglia del Milan.

