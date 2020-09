Calciomercato Milan, da Laxalt a Paqueta: la lista dei partenti

Sono diversi i calciatori pronti a salutare il Milan in questa sessione di calciomercato. Indiziato numero uno è ovviamente Paqueta. Ecco la lista

Tatarusanu sarà il prossimo acquisto del Milan, dopo quelli di Brahim Diaz e Sandro Tonali (oltre la conferma di Zlatan Ibrahimovic). Il calciomercato dei rossoneri non si fermerà qui, come ampiamente detto, Maldini e Massara acquisteranno certamente un centrocampista (Bakayoko o Soumaré) da affiancare a Bennacer, Kessie e Tonali, e un difensore che possa rimpolpare il pacchetto arretrato.

Servono però anche le cessioni che darebbero il via ad altri nuovi acquisti. Il giocatore in cima alla lista dei partenti è certamente Lucas Paqueta. C’è una trattativa con il Lione e potrebbe lasciare il Milan per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Cessione annunciata anche per Diego Laxalt, che piace in Spagna ma soprattutto in Russia, e Halilovic. Dovrebbero salutare Pioli anche Duarte, quasi certamente in prestito ma una volta preso il centrale, e Krunic. Il bosniaco ex Empoli piace al Friburgo, pronto a mettere sul piatto 8 milioni di euro. Cifra che convince il Milan ma serve uno sforzo economico per lo stipendio del giocatore.

Negli ultimi giorni di calciomercato, poi, potrebbe cambiare aria anche Pobega ma solo con la formula del prestito.

La speranza del Milan, infine, è di riuscire a cedere anche uno tra Conti e Calabria per far spazio ad un nuovo terzino destro ma questa ipotesi sembra perdere consistenza con l’andare del tempo. Ad oggi, infatti, non sembrano esserci offerte.

