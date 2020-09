Monaco, ufficiale Mannone: era seguito dal Milan

Il Monaco ha ufficializzato l’acquisto del portiere Vito Mannone. L’ex Arsenal era seguito dal Milan per il ruolo di vice Donnarumma.

Il Milan ha acquistato dal Lione Ciprian Tatarusanu nelle ultime ore. Il casting per il ruolo di vice Donnarumma è andato avanti per alcune settimane e prima dell’accordo con il portiere romeno si erano avvicendati diversi nomi in orbita rossonera.

Uno di questi era Vito Mannone, ex portiere dell’Arsenal e dichiarato tifoso del Milan. Dopo l’ufficializzazione del passaggio di Tatarusanu in rossonero, arriva anche quello di Mannone. L’estremo difensore italiano è diventato un nuovo giocatore del Monaco. È la stessa società monegasca a comunicarlo.

Mannone è un vero e proprio portiere giramondo. Passato all’Arsenal a soli 17 anni dalle giovanili dell’Atalanta, ha giocato anche nell’Hull City, nel Sunderland e nel Reading, prima di trasferirsi negli Stati Uniti al Minnesota United e in Danimarca all’Esbjerg. Ora una nuova avventura al Monaco.

