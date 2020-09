Daniel Maldini incanta il Milan | Deciso il suo futuro

Il talento classe 2001 Maldini junior sta facendo ottime cose in questo periodo ed è pronto a restare ancora a lungo in maglia rossonera.

In questa fase di preparazione Stefano Pioli sta valutando la disponibilità e la crescita di alcuni giovani della sua rosa.

Uno dei migliori talenti del Milan attuale è certamente Daniel Maldini. Il figlio d’arte classe 2001 ha impressionato nell’amichevole con il Monza, segnando uno splendido gol sotto gli occhi di papà Paolo.

Un esterno d’attacco dal piede destro raffinato e dal passo agile e veloce. Daniel proverà, anche se sarà quasi impossibile, a muoversi sulla falsa riga dei suoi familiari e predecessori all’interno del Milan.

Intanto, come segnalato da Repubblica, il suo futuro prossimo è già segnato: il Milan vuole tenersi stretto Maldini junior. Il club ha deciso di trattenere il diciannovenne, rispedendo al mittente anche le offerte di prestito secco.

In molti pensavano che Maldini potesse trarre vantaggio nel giocare almeno una stagione lontano da casa, in prestito in un club di Serie B o di bassa classifica. Il Milan però ha smentito tutti: Daniel fa parte della rosa di prima squadra e diventerà una risorsa per mister Pioli, imparando e maturando dai big milanisti.

