Sky – Milan, Tatarusanu ha scelto il numero di maglia

Tatarusanu è pronto a firmare con il Milan il suo primo contratto rossonero. Il rumeno ha scelto quale numero indossare.

Manca solo la firma ufficiale e il comunicato, poi Ciprian Tatarusanu sarà un nuovo calciatore del Milan.

Il rumeno prende il posto di Pepe Reina come secondo portiere, in particolare il vice di Gianluigi Donnarumma. Intanto secondo le indiscrezioni pubblicate da Sky Sport Tatarusanu avrebbe già comunicato la scelta sul suo numero di maglia.

L’ex Fiorentina e Lione indosserà il numero 1. Una maglia a dir poco simbolica, indossata nell’ultima stagione da un altro secondo portiere come Begovic. Scelto il numero manca ormai soltanto l’ufficialità per considerare Tatarusanu come nuovo calciatore rossonero.

