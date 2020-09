Napoli su Deulofeu. L’agente: “E’ una possibilità”

Ritorno in Italia possibile per il talento spagnolo Gerard Deulofeu. L’attaccante però difficilmente sarà ancora del Milan.

Gerard Deulofeu può seriamente tornare in Italia. L’attaccante ex Milan è pronto a lasciare il Watford per giocare nuovamente nella nostra Serie A.

Come riportato da Tuttosport Deulofeu è un obiettivo del Napoli. Pare che gli azzurri stiano cercando un esterno offensivo per la prossima stagione.

Mollato Cengiz Under della Roma, il Napoli starebbe valutando Deulofeu come rinforzo offensivo. Gli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo possono agevolare la trattativa.

Inoltre l’agente dello spagnolo Alberto Botines ha ammesso a Calciomercato.it che si tratta di un’opzione tutt’altro che fantasiosa: “Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. A lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”.

