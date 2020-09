Tatarusanu ha concluso le visite mediche: “Forza Milan!”

Ciprian Tatarusanu ha terminato le visite mediche e ora si appresta a sostenere il test per l’idoneità. Poi potrà andare a Casa Milan a firmare il contratto.

Ciprian Tatarusanu ha concluso le visite mediche presso la clinica “La Madonnina” di Milano. Il portiere rumeno era arrivato lì in mattinata e verso le 13:30 ha lasciato la struttura.

Ai giornalisti presenti ha rilasciato brevi dichiarazioni: “Sono felice, forza Milan“. Adesso lo attende il test per l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Superato quello, potrà andare in via Aldo Rossi nella sede rossonera Casa Milan per firmare il contratto.

Tatarusanu arriva a titolo definitivo dal Lione e sarà il vice di Gianluigi Donnarumma. Ha già giocato in Italia nella Fiorentina tra il 2014 e il 2017. Un estremo difensore con molta esperienza e che dovrà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa.

