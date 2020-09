Sportmediaset – Milan, per Donnarumma possibile “mini-rinnovo”

Gianluigi Donnarumma e il Milan non sono ancora vicini al prolungamento contrattuale. Con Mino Raiola le negoziazioni sono ancora in alto mare.

Per il Milan non sarà affatto facile riuscire a rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. La trattativa deve ancora entrare nel vivo, però le parti sono in contatto e stanno emergendo delle distanze.

Mino Raiola, agente del portiere rossonero, parte da una richiesta di ingaggio da ben 10 milioni di euro all’anno. Pretende un aumento da 4 milioni rispetto all’attuale stipendio percepito da Gigio. Questa posizione presa dal procuratore italo-olandese ha congelato le negoziazioni.

Come riportato da Sportmediaset, il Milan è disposto a spingersi fino a 7 milioni di ingaggio all’anno e punta a un prolungamento triennale fino a giugno 2024. Da non escludere la possibilità di un mini-rinnovo fino al 2022 con opzione per il 2023.

Quest’ultima soluzione non è certamente la più caldeggiata dal club, ma l’attuale contratto di Donnarumma scade a giugno 2021 e dunque ce la si può prendere comoda. Servirà trovare un accordo con Raiola, che al momento spara alto e rende complicate le negoziazioni. Sarà importante che Gigio stesso prenda posizione per evitare i teatrini già visti nel 2017.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Van Gaal svela un retroscena sul Milan: “Braida venne a casa mia”