Calciomercato Milan, Rashica vicino all’Aston Villa

Milot Rashica è stato a lungo seguito dal Milan, soprattutto nell’ottica di Rangnick allenatore. Ora l’attaccante kosovaro è vicinissimo all’Aston Villa .

Milot Rashica era uno degli obiettivi del Milan targato Ralf Rangnick, ora potrebbe finire all’Aston Villa. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, l’attaccante kosovaro è a un passo dal passaggio al club di Birmingham. I rossoneri, dopo la conferma di Pioli, hanno cambiato totalmente le strategie di mercato, abbandonando diversi obiettivi, tra questi anche Rashica.

L’Aston Villa si assicurerebbe quindi un giocatore di talento sborsando circa 18 milioni di euro al Werder Brema, club con cui ha segnato 23 reti in 68 presenze. Una cifra che il Milan avrebbe potuto investire per assicurarsi una riserva di Zlatan Ibrahimovic col vizietto del gol. Ora i rossoneri dovranno valutare altri nomi e in cima alle preferenze ci sarebbe Luka Jovic: il Milan può sfruttare gli ottimi rapporti con il Real Madrid e l’amicizia dell’attaccante con il connazionale Ante Rebic.

UFFICIALE: TATARUSANU AL MILAN

