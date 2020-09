Rebic: “Felice di continuare nel Milan. Voglio fare sempre meglio”

Le prime parole di Ante Rebic dopo la firma con il Milan a titolo definitivo, ufficializzata questa sera dal club di via Aldo Rossi.

Dopo l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo, Ante Rebic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV, per celebrare il suo primo contratto con il Milan.

L’attaccante croato, che aveva già un accordo a titolo temporaneo, ha ammesso: “Sono contento di proseguire la mia storia con il Milan. Ho lavorato tanto, il mister mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni dimostrando di avere le qualità per giocare in questa squadra. L’anno scorso ho fatto 12 gol, ma spero di fare ancora meglio in futuro”.

L’intervista integrale sarà disponibile sull’app e sui canali social rossoneri dalla giornata di domani.

