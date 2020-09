Tatarusanu si presenta: “Porterò equilibrio. Orgoglioso di essere qui”

Ecco le prime dichiarazioni da giocatore del Milan di Ciprian Tatarusanu, che ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero

Ciprian Tatarusanu si presenta. Il nuovo numero uno del Milan ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Orgoglioso di essere qui. Mi aspetto di fare un bel calcio e formare un gruppo ancora più forte, finendo più in alto in classifica. Il Milan è una squadra giovane, posso portare equilibrio.

Donnarumma? Ha dimostrato subito di poter giocare per una squadra come il Milan, ora ha anche esperienza ed è ancora più forte. Spero di poter avere un buon rapporto con lui”.

Entrambi i portieri para-rigori – “Un rigore si para solo se ti alleni bene in allenamento”.

Ancora con Pioli e Rebic – “Ho già parlato con lui che mi ha dato il benvenuto, è contento di poter tornare ad allenarmi. Rebic? Non sono rimasto in contatto con lui, sono curioso di parlarci. Ibra? E’ meglio averlo in squadra, visto che tira molto bene”.

