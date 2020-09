Perinetti: “Milan pronto per l’Europa League. Tonali impressionante”

Il direttore sportivo del Brescia Sandro Perinetti ha parlato del Milan e di Sandro Tonali, appena passato dalle Rondinelle ai rossoneri.

Il direttore sportivo del Brescia Sandro Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del Milan e di Sandro Tonali. Il ds ha espresso parole di elogio per il nuovo centrocampista rossonero: “È impressionante per la sua personalità in campo e fuori. Non ha problemi ad affrontare giocatori molto più grandi di lui. È riuscito ad unire l’aspetto professionale alle questioni di cuore. Ha regalato la maglia a Cellino, che gli ha permesso di trasferirsi”.

Perinetti ha parlato poi della condizione del Milan, apparso già in forma: “L’ho visto bene, non avrà problemi in Europa League. È una squadra che ha assimilato bene gli schemi di Pioli e con Ibra ha ripreso personalità. Con la squadra che costruirà con questo mercato, credo possa tornare in Champions, la casa del Milan”.

