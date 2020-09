Milan, Ambrosini: “Con la maglia bianca si giocavano le finali”

Massimo Ambrosini ha posato su Instagram con la seconda maglia del Milan di questa stagione. L’ex centrocampista ha lasciato un messaggio significativo inerente al colore della divisa.

Massimo Ambrosini è intervenuto su Instagram per presentare la seconda maglia del Milan in questa stagione. Una divisa in cui trionfa il colore bianco, un colore particolarmente significativo per il club: “Tempo fa, quando il verde ea sotto le scarpe e non di fronte, con la maglia bianca si giocavano le finali” – il messaggio dell’ex centrocampista. Un messaggio che si aggiunge a quello di Maldini. Il dirigente rossonero si era detto emozionato nel vedersi ancora con quella maglia che evoca sempre i bei ricordi dei trionfi del Milan.

