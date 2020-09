Milan, Deulofeu verso il Napoli: c’è il sì di Gattuso

Il Milan ha pensato a Gerard Deulofeu per rinforzare la batteria dei trequartisti, salvo poi virare su altri obiettivi. Adesso lo spagnolo potrebbe finire al Napoli.

Gerard Deulofeu ha fatto di tutto per tornare al Milan, club con cui ha militato nei primi sei mesi del 2017: ora la sua avventura potrebbe continuare al Napoli. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, i partenopei vogliono prima cedere alcuni giocatori in attacco e poi completare gli acquisti.

Lo spagnolo è stato inviduato come rinforzo ideale e anche il tecnico Gennaro Gattuso si è detto contento di accogliere l’ex rossonero. Deulofeu potrebbe approdare al Napoli in prestito, con il Watford che non vede l’ora di liberare il giocatore, considerato l’ingente ingaggio da 3,5 milioni e soprattutto la retrocessione del club inglese.

Lo spagnolo tornerebbe in Italia, nel campionato in cui probabilmente ha reso di più nel corso della sua carriera, stavolta con la maglia del Napoli.

MILAN, LA DIFESA HA GLI UOMINI CONTATI