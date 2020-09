Verso Shamrock-Milan | Dubbi di formazione per Pioli

Il Milan è già con la testa a giovedì prossimo, quando affronterà lo Shamrock Rovers per il turno preliminare di Europa League.

Si avvicina a grandi passi il debutto europeo del Milan di Stefano Pioli. Giovedì 17 settembre è prevista la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers.

Il match in gara secca (diretta su DAZN alle ore 20) sarà un vero banco di prova per i rossoneri. Ma come riportato dal Corriere dello Sport Pioli ha ancora diversi dubbi sulla formazione titolare da schierare.

Di certo mancherà Ante Rebic per una vecchia squalifica imposta dalla UEFA, ma anche gli infortunati Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Rafael Leao. Tutti e tre non hanno ancora cominciato seriamente la preparazione e difficilmente saranno in campo giovedì.

Dubbi su Zlatan Ibrahimovic, ieri out contro il Brescia per una forte contusione alla gamba. Lo svedese dovrebbe recuperare ma non è ancora certa al 100% la sua presenza.

Shamrock Rovers-Milan, la probabile formazione rossonera

In difesa dunque il Milan dovrebbe avere le scelte obbligate: Gigio Donnarumma tra i pali, Calabria e Theo Hernandez come terzini. Il tandem centrale sarà composto da Kjaer e Gabbia, proprio come ieri in amichevole.

A centrocampo conferme per Kessie e Bennacer, mentre Tonali non dovrebbe ancora avere il pass per giocare i preliminari di Europa League.

Confusione sulle scelte in attacco. Pioli punterà certamente su Calhanoglu come trequartista, con presumibilmente Castillejo e Brahim Diaz sulle corsie esterne. Ma con un’eventuale assenza di Ibrahimovic non è da scartare l’avanzamento di Diaz come ‘falso 9’ e l’inserimento di Saelemaekers sull’out di sinistra.

(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Diaz (Saelemaekers); Ibrahimovic (Diaz/Colombo).

