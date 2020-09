Sporting Lisbona, tre positivi al Covid. Salta l’amichevole col Napoli

Annullata l’amichevole fra lo Sporting Lisbona e il Napoli. Tre calciatori del club portoghese sono risultati positivi al Covid-19.

Sporting Lisbona–Napoli non si giocherà. La partita era in programma questa sera ma una notizia ha costretto le due società ad annullare tutto. Tre calciatori della squadra portoghese sono infatti risultati positivi al Covid-19. Non ci sono le condizioni quindi per disputare questa partita.

Soltanto pochi giorni fa in casa Napoli è arrivata la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis e sua moglie. Fra i calciatori, invece, nessun caso. La squadra di Gattuso si stava preparando per affrontare lo Sporting stasera ma l’amichevole è stata annullata.