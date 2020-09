Bonaventura: “Sapevo non avrei rinnovato. Ibrahimovic trasmette mentalità vincente “

Giacomo Bonaventura ha parlato da calciatore della Fiorentina, dopo l’addio al Milan avvenuto alla fine dell’ultimo campionato.

Oggi Giacomo Bonaventura è stato presentato ufficialmente dalla Fiorentina, come nuovo rinforzo per la squadra di Beppe Iachini.

Nella conferenza odierna il centrocampista ex Milan ha parlato proprio dell’addio ai rossoneri, avvenuto dopo 6 lunghi e intensi anni.

“L’addio al Milan? Non speravo nel rinnovo e non ci sono rimasto male – ha detto Jack – Sapevo già da gennaio che sarei andato via a fine campionato ma ho provato a dare il massimo fino all’ultimo. All’ultima di campionato sono rimasto solo a San Siro, volevo salutare lo stadio dopo tanto tempo”.

Bonaventura ha anche parlato molto bene di Ibrahimovic: “Ribery e Ibra hanno in comune la mentalità di vincere, l’intensità di allenarsi e di andare sempre al massimo. Ho imparato tanto da Ibra e spero che sarà lo stesso anche con il francese”.

