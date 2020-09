Calciomercato Milan, Pradè: “Nessuna trattativa per Chiesa”

Negli ultimi giorni si è parlato spesso della possibilità che Chiesa diventi una pista percorribile per il Milan. Interviene il direttore sportivo della Fiorentina a raffreddare gli animi.

Federico Chiesa è il nome più caldo del mercato del Milan. Stefano Pioli l’ha chiesto espressamente, ma la trattativa risulta difficile. Una trattativa che in realtà non è mai partita, come rivela il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “Non c’è nessuna trattativa per Chiesa. Non abbiamo mai parlato con il Milan”.

Al momento quindi non c’è stata alcuna accelerata per l’esterno della Fiorentina. Il Milan vuole prima risolvere il discorso centrocampista per poi far partire l’assalto a Chiesa. Il Milan pensa a una formula simile a quella utilizzata per Sandro Tonali, ovvero un prestito molto oneroso da 10 milioni e un diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Chiesa potrebbe essere la ciliegina di un mercato per il momento molto soddisfacente.

