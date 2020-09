Calciomercato Milan, Oscar allo scoperto: “Mi piace”

Oscar ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul campionato italiano e in particolare su Milan e Inter: “Mi piacciono”.

Oscar è uno dei tanti talenti emigrati in Cina. Il centrocampista dello Shanghai SIPG non dimentica però l’Europa e un possibile ritorno: “Sto bene qui e non è il momento di tornare. Se lasciassi la Cina, penserei sicuramente al Chelsea, è un club con cui ho una storia bellissima”.

Il brasiliano, nell’intervista a Fox Sports Brazil, ha poi ammesso di apprezzare particolarmente il campionato italiano: “Mi piace perché c’erano molti brasiliani, in particolare mi piacciono Milan e Inter, quindi sì mi trasferirei in Italia”. Dichiarazioni che faranno felici i tifosi, ma al momento il nome di Oscar non rientra nei piani di investimento della società.

