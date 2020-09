Calciomercato Milan, cessione Paquetà: prezzo fissato

Il Milan ha messo Lucas Paquetà sul mercato. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani e potrebbe partire per una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

Lucas Paquetà era arrivato al Milan con la massima fiducia dell’ambiente, questa poi è andata via via scemando. I primi sei mesi in rossonero sono stati ottimi e tutto lasciava presagire a un acquisto veramente azzeccato. La seconda stagione il brasiliano non è riuscito a imporsi, né durante l’interregno di Marco Giampaolo, né con Stefano Pioli.

Il cambio modulo e il passaggio al 4-2-3-1 non ha frenato l’involuzione del centrocampista, che è destinato ora a partire. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan ha fissato il prezzo per la sua cessione e vorrebbe incassare almeno 22-23 milioni di euro. In pole per assicurarsi l’ex Flamengo c’è il Lione, che potrebbe versare nelle casse rossonere quanto richiesto.

