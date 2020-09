Milan, Pezzella in uscita dalla Fiorentina: affare possibile

Il Milan monitora la situazione legata a German Pezzella. Il difensore è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe essere un’occasione per i rossoneri.

Il prossimo obiettivo di mercato del Milan è quello di rinforzare la difesa. Il club rossonero sta valutando diversi profili e i primi due nomi sono titolari nella Fiorentina: Nikola Milenkovic e German Pezzella.

Il primo è più costoso ed è valutato circa 40 milioni di euro dai viola, mentre il secondo, come riferisce Sky Sport, è in uscita, quindi l’operazione è più fattibile. Al momento i rossoneri non hanno formulato un’offerta per il difensore argentino, ma è possibile che, trattandosi di un’occasione di mercato, il Milan non se la faccia sfuggire.

La dirigenza punta prima a cedere Leo Duarte e Mateo Musacchio, ed è probabile che si punti a farli rientrare nella trattativa con la Fiorentina. Il Milan valuterà le operazioni dopo il preliminare di Europa League di giovedì.

