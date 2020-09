Milan, ufficiale: il giovane Sala in prestito al Cesena

Il Milan ha ceduto il giovane Alessandro Sala in prestito al Cesena. È la stessa società romagnola a comunicarlo ufficialmente.

Il Cesena comunica ufficialmente di aver acquisito il giovane Alessandro Sala dal Milan. Il classe 2001 si trasferisce con la formula del prestito secco. Sala, originario di Sesto San Giovanni, ha disputato due stagioni con la Primavera. Il centrocampista ha già sostenuto il primo allenamento con i bianconeri a Villa Silvia. Il Cesena disputerà in questa stagione la Serie C.

Alessandro Sala, sotto la guida di Federico Giunti, è sceso in campo diciannove volte in due anni, mettendo a segno tre reti. Ora un’importante opportunità di scendere in campo con continuità e farsi le ossa in un campionato vero e proprio. Un’ottima palestra con cui Sala riuscirà a fare esperienza e sperare di essere richiamato dal Milan.

