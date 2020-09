Calciomercato Milan – Krunic, cessione bloccata: le ultime news

Rade Krunic per adesso non lascia il Milan. Il centrocampo bosniaco ha delle offerte, ma al momento il club rossonero non intende venderlo.

Il Milan ambisce a fare ancora un colpo a centrocampo, ma al momento le trattative sono ferme. I contatti avviati per alcuni giocatori che interessano, su tutti Tiemoué Bakayoko, non hanno prodotto accordi.

Quando il club rossonero avrà “bloccato” un nuovo rinforzo, potrà cedere Rade Krunic. Al momento la cessione del centrocampista bosniaco è in stand-by, nonostante vi sia un’offerta da 7-8 milioni di euro proveniente dal Friburgo. E anche altre squadre sono interessate al giocatore.

Ma il Milan non può vendere Krunic senza prima avere pronto un sostituto. Anche se è arrivato Sandro Tonali, c’è comunque bisogno di avere un altro mediano pronto. L’ex Brescia deve ancora entrare in condizione e l’altro centrocampista a disposizione è l’inesperto Tommaso Pobega.

Logica la scelta del Milan, che adesso deve anche affrontare il preliminare di Europa League. Forse qualcosa si potrà sbloccare dopo il match di Dublino contro lo Rovers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Casa Milan, incontro col Pescara: chiesto un giovane rossonero