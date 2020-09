Calciomercato Milan, offerta per Krunic: i dettagli

Il Milan avrebbe ricevuto un’offerta ufficiale da parte del Firburgo per Krunic. La risposta dei rossoneri arriverà nei prossimi giorni.

Il futuro di Rade Krunic sembra lontano dal Milan. Arrivano un anno fa dall’Empoli per volere di Marco Giampaolo, il centrocampista non ha avuto tanta continuità; nemmeno con Stefano Pioli, che ha deciso di puntare su altri profili. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile trasferimento al Torino, ancora da Giampaolo, ma i granata hanno fatto altre mosse.

Krunic però piace soprattutto in Germania, al Friburgo in particolare. Stando alle ultime news di Calciomercato, ci sarebbero conferme sull’offerta del club tedesco per Krunic: 7-8 milioni di euro la cifra. Il Milan starebbe valutando se accettare o meno: la risposta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Futuro Krunic, le opzioni

La cifra è buona per un calciatore che non ha avuto tanto spazio quest’anno. Con l’arrivo di Sandro Tonali per lui è tutto chiuso, ecco perché la cessione è molto probabile. Pioli lo vede come un centrocampista puro, anche se all’occorrenza potrebbe muoversi nei tre dietro la prima punta.

Ma a quanto pare non rientra nei piani del Milan, quindi l’addio è un’opzione fattibile. Vedremo se sarà davvero Friburgo o se un’altra squadra. In Italia ha diversi estimatori, e chissà se non possa esserci un rilancio ancora del Torino.