Rebic, il Milan celebra l’acquisto con un video

Il Milan in questi giorni ha completato un’importante operazione di mercato acquisendo a titolo definitivo il cartellino di Ante Rebic. Dopo aver ceduto André Silva all’Eintracht Francoforte, è arrivato anche l’annuncio dell’acquisto dell’attaccante croato.

Il club rossonero è rimasto soddisfatto pienamente dal rendimento del giocatore ex Fiorentina. Non aveva iniziato bene la stagione, poi dal 2020 si è letteralmente scatenato. Ha realizzato ben 12 gol e proprio il 12 è il suo nuovo numero di maglia.

Il Milan sui propri profili social ha voluto celebrare l’acquisizione definitiva di Rebic pubblicando un video con le reti segnate dal calciatore croato.

To celebrate Ante’s permanent transfer, let’s savour all 12 of his goals from 2020 so far 😋

Ante ➊➋, come i suoi gol segnati… per ora: gustiamoceli insieme 😋#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/jt66DiPN7g

— AC Milan (@acmilan) September 14, 2020