Shamrock Rovers-Milan, Ibra verso il recupero: la formazione di Pioli

Zlatan Ibrahimovic, salvo sorprese, sarà al suo posto, al centro dell’attacco del Milan, contro lo Shamrock Rovers. Ecco le altre scelte di Pioli

Inizia oggi la settimana che porta al primo match ufficiale. Giovedì alle ore 20.00, il Milan scendere in campo a Dublino per la partita contro lo Shamrock Rovers, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League. I riflettori, in queste ore, sono puntati su Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato le ultime due amichevoli della squadra, contro Vicenza e Monza.

Lo svedese – come sappiamo – è stato out a causa di un trauma contusivo alla gamba destra. In casa rossonera, almeno per il momento, non c’è preoccupazione, convinti di poter recuperare il giocatore.

Ibra, negli ultimi giorni, si è allenato spesso in palestra autogestendosi, per essere pronto giovedì sera. Da Milanello c’è ottimismo e salvo clamorosi colpi di scena sarà in campo dal primo minuto contro gli irlandesi. Il Milan non può fare a meno del suo condottiere viste le indisponibilità di Leao, ancora infortunato, e di Ante Rebic, squalificato in Europa per tre partite.

Pochissimi dubbi per il resto della formazione. Per 10/11 tutto è deciso: la difesa sarà composta da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez.

I quattro copriranno le spalle di Gigio Donnarumma, che sarà regolarmente al suo posto, al pari dei due mediani Kessie-Bennacer.

Il ballottaggio è sulla trequarti, per affiancare Castillejo e Calhanoglu: Saelemaekers non ha convinto in pieno in quella posizione e proprio per questo attenzione a Brahim Diaz ma anche a Daniel Maldini, che si è ben destreggiato in quella zona del campo.

Milan 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer-Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers (Diaz, Maldini); Ibrahimovic