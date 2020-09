Fofana, nuova offerta del Leicester: no del Saint Etienne

Wesley Fofana è uno dei nomi sulla lista del Milan per rinforzare la difesa. Un obiettivo complicato, considerata soprattutto la concorrenza del Leicester.

Wesley Fofana è il gioiello più luminoso del Saint Etienne. Il difensore francese piace molto alla dirigenza del Milan, ma è un obiettivo molto complicato. Il Leicester è il primo concorrente nella corsa al giocatore, un ostacolo non da poco conto, vista l’insistenza con cui sta cercando di accaparrarsi il ventenne. Il Milan non lo molla, ma non lo molla soprattutto il Saint Etienne, che continua a rifiutare ogni offerta per Fofana.

Secondo quanto riferisce Téléfoot, il club francese avrebbe detto no a una proposta di 30 milioni dei Foxes, dopo aver rifiutato già un’offerta da 25. La valutazione fissata dal Saint Etienne è molto alta e la sensazione è che il giocatore non partirà per meno di 40 milioni. Resta da vedere se i rossoneri vorranno arrivare a questa cifra per battere la concorrenza e portare Fofana a Milanello.