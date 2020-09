Milan, Commisso: “Puntiamo ai rinnovi di Milenkovic e Pezzella”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha gelato il Milan con le ultime dichiarazioni su due obiettivi di mercato rossoneri: Milenkovic e Pezzella potrebbero rinnovare con i viola.

Rocco Commisso ha rilasciato importanti dichiarazioni che coinvolgono il mercato del Milan. I rossoneri hanno messo nel mirino Nikola Milenkovic e German Pezzella, difensori della sua Fiorentina. Dichiarazioni che non piaceranno alla società di Via Aldo Rossi, perché sembrano chiudere l’ipotesi di vedere i due giocatori al Milan in questa sessione: “Puntiamo a rifare i contratti di Milenkovic e Pezzella. Ho letto fake news sui contratti. Parlerò con Pradè: entrambi vogliamo costruire una squadra molto forte”.

Il presidente della Fiorentina ha parlato poi del futuro di Federico Chiesa in modo molto enigmatico: “Vediamo, una cosa alla volta”. La sensazione è che trattare con il club toscano non sarà facile e che le ambizioni di Commisso siano tali che farà di tutto per trattenere i suoi gioielli.

