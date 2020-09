Milan interessato al 16enne Alex Luna: tanta concorrenza

Alex Luna è tra i giovani talenti sudamericani nel mirino del Milan, che però deve fare i conti con diverse rivali nella corsa a questo giocatore.

Il Milan è molto attivo sul calciomercato. Vuole rinforzare la Prima Squadra per puntare al ritorno in Champions League, ma non ignora l’importanza di migliorare il settore giovanile.

Gli scout rossoneri hanno lavorato molto per individuare giovani talenti con il potenziale per poter diventare giocatori di buon livello. Tra i ragazzi che piacciono c’è Alex Luna, 16enne fantasista che milita in Argentina nel La Crema. In patria viene soprannominato “El nuovo diez“.

Si tratta di una delle giovani promesse più interessanti del calcio argentino. Non a caso, come rivelato dal quotidiano spagnolo AS, sulle sue tracce ci sono tante squadre europee: Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Valencia, Villarreal, Manchester City, Manchester United, Everton, PSG, Lille, Juventus, Lazio, Bayern Monaco e Benfica. Il Milan deve battere una folta concorrenza.

Ad Alex Luna non mancano neppure richieste da big argentine come Boca Juniors, River Plate, Independiente, Velez e Racing Avellaneda. Il ragazzo ha diverse opzioni per il suo futuro e dovrà valutare bene quale possa essere la migliore per proseguire la sua carriera. Il Milan è iscritto alla corta per il talento sudamericano, però non sarà semplice assicurarselo.

Il gioiello del La Crema è molto tentato da un trasferimento in Europa: «Sono molto emozionato e felice per tutti i miei sforzi. Voglio realizzare il sogno di giocare in Europa. È un salto per me e per la mia carriera. Andrei in qualsiasi squadra. Ammiro Barcellona, ​​Atlético e Real Madrid. Simeone? È un ottimo allenatore, chi direbbe di no? Mi piacerebbe essere allenato da lui». La Liga sembra essere la sua destinazione preferita.